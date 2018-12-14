Женщина-кошка: Оля Полякова обескуражила леопардовым нарядом

Новости шоу бизнеса: Артистка похвасталась идеальной фигурой в трндовом наряде.

Оля Полякова, на днях рассказавшая о своих планах на новогоднюю ночь, опубликовала на своей странице в Instagram снимок в экстравагантном наряде.

На фото Суперблондинка запечатлена в красном облегающем платье и ботфортах с леопардовым принтом от украинского бренда Navro. На ее плечи наброшено пальто в тон с пестрой цветочной подкладкой, а губы накрашены алой помадой.

Судя по всему, Оля принимала участие в какой-то съемке. Поэтому не исключено, что скоро нам выпадет возможность узнать, что же это было.