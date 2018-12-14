Алекс Родригес рассказал об отношениях с Дженнифер Лопес

Новости шоу бизнеса: Алекс Родригес отметил, что их с Дженнифер дети ладят между собой.

В недавнем интервью для журнала PEOPLE, 43-летний американский бейсболист и возлюбленный Дженнифер Лопес Алекс Родригес разоткровенничался о жизни с певицей.

Он искренне благодарен за все, что Дженнифер Лопес привнесла в свою жизнь: "Дженнифер так много дала мне и моим детям за последние два года. Ее лучшим качеством, несомненно, является ее щедрость. Я вижу это каждый день, и мои дети тоже". Отметим, что у Алекса есть двое дочерей от прошлого брака – 14-летняя Наташа и 10-летняя Элла. Дженнифер также воспитывает 10-летних двойняшек Макса и Эмми от брака с Марком Энтони.

Алекс добавил: "Наши дети стали лучшими друзьями, и это очень ценно для нас обоих. Нет лучшего подарка для нас с Дженнифер, чем хорошие отношения между нашими детьми".