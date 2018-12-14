Кейт Миддлтон заметили за рулем черного Range Rover

На днях Кейт Миддлтон удалось удивить ошарашенных туристов, которые выстроились возле Букингемского дворца. Герцогиня Кембриджская проехала мимо них на авто.
И не появление жены принца Уильяма потрясла поклонников королевской семьи, а то, что герцогиня сама управляла внедорожником от Range Rover. Поскольку в Европе запрещено тонировать окна машины возле водителя, туристы имели возможность увидеть очаровательную Кейт Миддлтон и сфотографировать ее. Герцогиня Кембриджская любезно помахала рукой в ответ. Сразу фан-страницы Кейт Миддлтон распространили фото и видео.
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Kate foi vista chegando ao Palácio de Buckingham nessa quarta-feira (12).
Королева Елизавета II с радостью дает советы своим невесткам. И если Кейт Миддлтон не редко приезжает к Ее Величеству, то Меган Маркл не посещает резиденцию королевы без своего мужа. "Ее Величество все замечает и сейчас может дать герцогине Сассекской полезные советы. Меган сделала бы правильное решение, если бы развивала эти теплые отношения и время от времени пила чай с королевой", – рассказал инсайдер издания.
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#TODAY 13 December 2018: A very rare public sighting of Kate today! She was seen driving herself (don’t worry her security detail was right behind!) to Buckingham Palace waving to fans when she got close to the gate. Kate was wearing a long sleeve, flowy, cream colored shirt with her hair loose. #katemiddleton
Вероятно, Кейт Миддлтон приехала обсудить с королевой вражду между принцами Уильямом и Гарри. Именно конфликт между внуками Ее Величества, по словам инсайдеров, привел к тому, что герцоги Сассекские переезжают подальше от своих родственников. Принц Гарри и Меган Маркл уже официально заявили, что будут жить в Виндзоре, где уже начали обустраивать уютный коттедж.