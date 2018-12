"Show dont must go on": Эллен ДеДженерес закрывает свой проект (Видео)

Эллен ДеДженерес объявила о закрытии своего ток-шоу в 2020 году. Шоу Эллен ДеДженерес уже много лет является одним из самых популярных на американском телевидении. Оно отличается потрясающим юмором, интересными беседами и играми, а также, без сомнения, яркой ведущей. Но всему приходит конец – Эллен объявила о том, что 2020 год станет для ее проекта последним. ДеДженерес рассказала, что приняла решение не продлевать свой контракт на шоу, предпочитая сфокусироваться на другой сфере деятельности. «Я устала быть милой. Мне приходится каждый день изображать из себя ведущую ток-шоу, но я не совсем такая. Мне хочется разнообразия, и именно этим я и займусь», – говорит ведущая в интервью New York Times. Жена Эллен, актриса Порша де Росси, уверена, что ДеДженерес прекрасно справится с любой задачей и не обязана ограничиваться одним проектом, поэтому должна двигаться дальше. Однако брат телеведущей, Вэнс Дедженерес, уверен, что миру просто необходим ее позитивный взгляд на жизнь и добрые вести, поэтому просит Эллен не уходить из шоу. Напомним, что Эллен отдала этому шоу уже более 15 лет, а в мае 2007 года она продолжила его вести, даже лёжа на больничной койке, объясняя: «Ну, как говорится, шоу должно продолжаться».