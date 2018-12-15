Скачать
Суббота, 15.12.2018
Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви
Объединительный собор: Кто стал главой новой украинской церкви
Порошенко: Украина не была и не будет каноничной территорией Русской церкви
Порошенко: Украина не была и не будет каноничной территорией РПЦ
Далакян - Леброн: все о бое
Далакян - Леброн: все о бое
&quot;30 Seconds To Mars&quot; снова выступят в Украине
"30 Seconds To Mars" снова выступят в Украине

Влад Яма объяснил поклонникам, почему скрывает сына

Влад Яма объяснил поклонникам, почему скрывает сына
17:42 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Украинский танцор Влад Яма рассказал, почему скрывает от общественности сына.

36-летний украинский танцор Влад Яма воспитывает вместе со своей супругой Лилианой маленького сына Леона. Однако, про ребенка хореографа никто ничего не знает до сих пор.

Влад Яма, кстати, и свою супругу скрывал от общественности долгое время. О том, что у судьи "Танцев со звездами" есть жена и ребенок стало известно лишь в марте прошлого года.

И если совместными фотографиями с Лилианой Яма делится постоянно, то лицо маленького Лиона на всех кадрах закрывает смайлами.

Чем запомнился второй сезон "Танцев со звездами"

"Мы считаем, что ему так комфортнее и нам так комфортнее. Вы знаете, у нас настолько все хорошо, что нам и так много кто завидует. А если мы покажем его, то завистников станет еще намного больше", - объяснил Влад.

Кроме того, рассказал, сколько еще они с Лилианой будут скрывать ребенка от общественности. "Нет, недолго, лет до 17", - отшутился тренер "Лиги смеха".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Семья, Личная Жизнь, Сын, Танцы со звездами, Влад Яма, Танцор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 Забавные ситуации покупки обуви, которые не оправдали наших ожиданий
04 Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
Погода в ближайшие дни: свежий прогноз
В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
Взрыв в Фастове: Открыто уголовное дело
Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению
Глава поместной церкви обратился к верующим
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь