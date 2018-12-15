Влад Яма объяснил поклонникам, почему скрывает сына

Новости шоу бизнеса: Украинский танцор Влад Яма рассказал, почему скрывает от общественности сына.

36-летний украинский танцор Влад Яма воспитывает вместе со своей супругой Лилианой маленького сына Леона. Однако, про ребенка хореографа никто ничего не знает до сих пор.

Влад Яма, кстати, и свою супругу скрывал от общественности долгое время. О том, что у судьи "Танцев со звездами" есть жена и ребенок стало известно лишь в марте прошлого года.

И если совместными фотографиями с Лилианой Яма делится постоянно, то лицо маленького Лиона на всех кадрах закрывает смайлами.

"Мы считаем, что ему так комфортнее и нам так комфортнее. Вы знаете, у нас настолько все хорошо, что нам и так много кто завидует. А если мы покажем его, то завистников станет еще намного больше", - объяснил Влад.

Кроме того, рассказал, сколько еще они с Лилианой будут скрывать ребенка от общественности. "Нет, недолго, лет до 17", - отшутился тренер "Лиги смеха".