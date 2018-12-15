Instagram определил самое счастливое место на планете

Новости шоу бизнеса: Социальная сеть Instagram назвала Диснейленд в Токио самым счастливым местом в мире.

Социальная сеть Instagram выяснила, в каком месте нашей планеты люди чувствуют себя счастливыми чаще всего. Таким местом стал Диснейленд в столице Японии, Токио. Об результатах Instagram сообщил на официальном сайте.

Для определения самого счастливого места в Instagram проанализировали самые популярные тренды уходящего года по смайликам, геолакациям и хештегам. Выяснилось, что чаще всего счастливый смайлик пользователи ставили под фото из японского Диснейленда.

Также Instagram подвел различные итоги года. Например, за год пользователи оставили 14 млрд эмодзи с сердечками в комментариях к публикациям. Чаще всего в Stories люди использовали фильтр для селфи с сердечками.

Еще соцсеть опубликовала рейтинг самых популярных хештегов уходящего года. В 2018 ними были #metoo, #timesup и #marchforourlives. А самым быстро набирающим хештегом стал #fortnite.