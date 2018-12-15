Оля Полякова прокомментировала слухи о третьей беременности

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Оля Полякова развеяла слухи о третьей беременности.

34-летняя украинская исполнительница Оля Полякова воспитывает двух дочек. Однако, на днях в сети появились слухи о том, что звезда ждет третьего ребенка.

Все дело в том, что на новом опубликованном в микроблоге фото Оли Поляковой разглядели округлившийся животик. Если присмотреться, то его и правда можно там увидеть. Певица не стала держать интригу и рассказала все, как есть.

"Полякова беременна?", "Да нет, не может быть, что она беременна", "Животик уже видно", "Какой месяц", - писали фолловеры под фото Оли, на котором она в красном платье с леопардовым принтом. Скорее всего, звезда просто выбрала неудачный наряд, ну, или тень так упала, что появился "животик".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 13 Гру 2018 р. о 12:13 PST

Вскоре после бурного обсуждения беременности Оли, она ответила любопытным поклонникам. Так, знаменитость опубликовала в своей Insta-Stories видео, где показала идеальный плоский живот с кубиками пресса.

"Да, вот мой ужасный живот, который вы там все наблюдаете. Вот я вам показываю его в режиме реального времени. А у вас есть такой живот после двух детей? А?", - сказала Полякова.