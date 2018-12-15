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Скандальная ''Мисс Украина 2018'' выходит замуж
Скандальная ''Мисс Украина 2018'' выходит замуж

Скандальная ''Мисс Украина 2018'' выходит замуж

Скандальная ''Мисс Украина 2018'' выходит замуж
21:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Лишенная титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж за украинского бизнесмена Геннадия Курочку.

Победительница конкурса "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко, которую со скандалом дисквалифицировали, приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Им является украинский бизнесмен Геннадий Курочка. Именно он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

"Она сказала "да"!" - радостно написал мужчина под фото, на котором запечатлена его смеющаяся возлюбленная с кольцом на пальце. Примечательно, что девушка сидит на качели на фоне моря. 

 Вероники Дидусенко также опубликовала фото на Instagram-странице. Предложение выйти замуж она получила на отдыхе в Таиланде. Я сказала: "Да!"– эмоционально написала Вероника Дидусенко.

Ее любимый, Геннадий Курочка, вручил красавице роскошное кольцо во время романтического ужина. Модель уже похвасталась снимками ценного украшения в сети.

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Все по теме:

Свадьба, Личная Жизнь, Предложение, Геннадий Курочка, Мисс Украина 2018, Вероника Дидусенко.
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