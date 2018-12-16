Настя Каменских похвасталась новым фото

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских показала фото с девушками из своего балета.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram. В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию, на которой позирует не одна.

На фотографии Настя Каменских появилась в компании девушек, которые позируют в откровенных черно-прозрачных нарядах. Поклонники предположили, что эти девушки являются балетом, который принимает участие в шоу-постановках и выступлениях Каменских.

Сама Настя тоже позирует на фото в черном наряде. На ней черные кожаные штаны с цепями и прозрачная блузка, из-под которой просвечивается бюстгальтер. Волосы артистки распущены, а на ее лице сдержанный макияж.

Настя Каменских не подписала эту фотографию, оставила лишь несколько хэштегов. Нет на снимке и геолокации, так что поклонники могут только догадываться, где было сделано это фото. Фолловеры не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новую публикацию на странице звезды.

Настю Каменских засыпают комплиментами, а вот девушки из балета понравились не всем. Кто-то пишет, что артистка сильно изменилась, когда ушла от Потапа.