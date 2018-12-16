Настя Каменских сменила имидж до неузнаваемости

Новости шоу бизнеса: Данилко подколол артистку за новую внешность.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая ранее похвасталась обручальным кольцом, появилась на четвертом прямом эфире вокального шоу X-фактор 9, кардинально поменяв имидже: артистка стала блондинкой.

Один из судей, певец и судья шоу Андрей Данилко признался, что даже не узнал свою коллегу. "Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю", — сказал он.

Пользователи сети в большинстве своем поддерживают новый образ Каменских: "Ух ты, неожиданно, но ты прекрасна", "Очень симпатичная", "Совершенно другая Настя, мне нравится", "Супер, ты хорошеешь с каждым днем", "Как Барби".

Нашлись и те, кто называет прическу звезды слишком "неестественной". "Брюнеткой тебе было намного лучше", – пишут юзеры в комментариях.