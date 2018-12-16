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Умер известный юморист ''Кривого зеркала''

Умер известный юморист ''Кривого зеркала''
12:59 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Ушел из жизни скандальный юморист ''Кривого зеркала'' Обид Асомов.

Умер известный российский юморист, участник телеперадачи "Кривое зеркало" 56-летний Обид Асомов. Причиной смерти стала болезнь сердца. Об этом сообщил у себя в Instagram артист Евгений Петросян.

"Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня. Это был человек, источающий радость, он дарил улыбки, юмор в нем бесконечно буйствовал фейерверком, и вдруг такая неожиданная смерть", – написал Петросян.

 

Асомова госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи. Но все оказалось безуспешно.

Артист прославился в Узбекистане в 1993 году, когда основал свой театр "Обид-А".В конце 2000-х он начал выступать в российских телепередачах "Аншлаг" и "Кривое зеркало".

С 2009 года по 2017 творчество Асомова было запрещено в Таджикистане: его обвиняли в издевательстве над лицами узбекской национальности". В мае 2018 года он был реабилитирован и получил должность директора ГУП "Студия мультипликационных фильмов".

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Смерть, Умер, Юморист, Обид Асомов, кривое зеркало.
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