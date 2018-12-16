На Fashion Awards 2018 звездам запретили приближаться к Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Служба безопасности британской королевской семьи не подпускала знаменитостей к герцогине Сассекской на церемонии вручения модной премии Fashion Awards 2018.

Кажется, весь мир следит за новостями о королевской семье, а особенно за женой принца Гарри - экс-актрисой Меган Маркл, которая находится в положении.

И вот, для всех главным сюрпризом стало появление Меган Маркл на сцене самой громкой церемонии этого декабря - Fashion Awards, которая прошла в столице Великобритании в этот понедельник.

Герцогиня Сассекская лично поблагодарила создательницу своего подвенечного образа Клэр Уэйт Келлер, которую признали признали "Британским дизайнером года". Также Меган сделала с ней несколько общих фото на память.

Несмотря на то, что на сцене все выглядело блистательно и улажено - за кулисами разворачивался почти блокбастер! Служба безопасности британской королевской семьи оцепила Альберт-холл и потребовала, чтобы все коридоры были свободны от людей, когда по ним проходит герцогиня.

Но самое главное и самое странное: Виктории Бекхэм, Кендалл Дженнер, Кейт Мосс и другим звездам запретили приближаться к Меган. Может быть так принц Гарри излишне заботится о безопасности своей супруги?

Единственными, кто смог сделать совместное фото с Меган Маркл, была дизайнер Клэр Уэйт Келлер и актриса Розамунд Пайк, которая была ведущей мероприятия. Однако и те снимки сразу же попросили удалить из сети.