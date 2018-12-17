Анита Луценко подсказала, как найти свой идеальный вес

Новости шоу бизнеса: Бывший тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала, как вычислить идеальный вес с учетом роста.

Известная украинская спортсменка Анита Луценко, которая недавно рассказала, какой продукт помогает бороться со стрессом, теперь назвала формулу идеального веса. Этой информацией она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Многих волнует, какой правильный вес для их роста. Но нет такого четкого понятия", – утверждает Анита. Оказывается, понятие "идеальный вес" – это вес, с которым человек проживет максимально долгую жизнь.

"Быть сильно худой модно, но не здорово. Избыток лишнего веса также не стимулирует здоровье расцветать. Я всегда смотрю на качество кожи, осанку, гибкость (это, кстати, один из самых крутых показателей здоровья), круги под глазами и на волосы больше, чем на вес. Ибо худая, но изможденная – хуже, чем с нормальным весом или чуть больше "нормы", но наполненная здоровьем и качеством", – уверена Луценко.

"У меня, кстати, при росте 169 см вес примерно 55-57 кг. Вообще, мой вес меня слабо волнует, другое дело самочувствие – это главный критерий! Если оно в плюсе, то я молодец!", – считает тренер.