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Анита Луценко подсказала, как найти свой идеальный вес

Анита Луценко подсказала, как найти свой идеальный вес
10:26 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Бывший тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала, как вычислить идеальный вес с учетом роста.

Известная украинская спортсменка Анита Луценко, которая недавно рассказала, какой продукт помогает бороться со стрессом, теперь назвала формулу идеального веса. Этой информацией она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Многих волнует, какой правильный вес для их роста. Но нет такого четкого понятия", – утверждает Анита. Оказывается, понятие "идеальный вес" – это вес, с которым человек проживет максимально долгую жизнь.

"Быть сильно худой модно, но не здорово. Избыток лишнего веса также не стимулирует здоровье расцветать. Я всегда смотрю на качество кожи, осанку, гибкость (это, кстати, один из самых крутых показателей здоровья), круги под глазами и на волосы больше, чем на вес. Ибо худая, но изможденная – хуже, чем с нормальным весом или чуть больше "нормы", но наполненная здоровьем и качеством", – уверена Луценко.

 
 
 
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Многих волнует какой правильный вес для их роста)) но нет такого чёткого понятия) А вы знали, что понятие «идеальный вес»- это вес, с которым человек проживет максимально долгую жизнь. Быть сильно худой модно- но не здорово, также как и много лишнего веса не стимулирует Здоровье расцветать. Я всегда смотрю на качество кожи, осанку, гибкость(!)- это кстати один из самых крутых показателей здоровья , круги под глазами, волосы больше, чем на вес . Ибо худая но изможденная - хуже, чем с нормальным весом или чуть больше «нормы», но наполненная здоровьем и качеством. У меня кстати при 169 см 55-57 кг примерно. Вообще мой вес меня слабо волнует, другое дело самочувствие- это главный критерий! Если оно в плюсе, то я молодец! А что для вас ваше тело? Что важнее всего?

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

Советы от Аниты Луценко для действенного похудения

"У меня, кстати, при росте 169 см вес примерно 55-57 кг. Вообще, мой вес меня слабо волнует, другое дело самочувствие – это главный критерий! Если оно в плюсе, то я молодец!", – считает тренер.

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Все по теме:

Здоровье, Похудение, Лишний вес, Тренер, Идеальный вес, Анита Луценко, Фитнес-тренер, Идеальній вес.
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