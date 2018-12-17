Эмили Ратажковски появилась на обложке модного глянца 27-летняя Эмили Ратажковски будет начинать год австралийской версии Vogue. Соблазнительная модель снялась для глянцевого фотосета, в котором нет ни одного намека на зиму. Наоборот, от него сразу становится жарко и на губах появляется вкус жгучего лета. Автором серии чувственных фото Эмили стала фэшн-фотограф Николь Бентли. В отличие от откровенных снимков с Instagram звезды, в этой съемке нет ни одного намека на пошлость или обнажение. Но Ратажковски даже в одежде умеет демонстрировать всю сексуальность своей натуры.