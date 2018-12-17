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Понедельник, 17.12.2018
Эмили Ратажковски появилась на обложке модного глянца
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Эмили Ратажковски появилась на обложке модного глянца

27-летняя Эмили Ратажковски будет начинать год австралийской версии Vogue. Соблазнительная модель снялась для глянцевого фотосета, в котором нет ни одного намека на зиму. Наоборот, от него сразу становится жарко и на губах появляется вкус жгучего лета. Автором серии чувственных фото Эмили стала фэшн-фотограф Николь Бентли. В отличие от откровенных снимков с Instagram звезды, в этой съемке нет ни одного намека на пошлость или обнажение. Но Ратажковски даже в одежде умеет демонстрировать всю сексуальность своей натуры.
lux.fm
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Модель, Vogue, Фотосессия, Фешн-фотограф, Эмили Ратажковски, Николь Бентли.
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