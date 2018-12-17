Джеффри Раша обвинили в сексуальных домогательствах

Новости шоу бизнеса: 67-летнего австралийского актера Джеффри Раша, который известен по роли Капитана Барбосса в "Пиратах Карибского моря", обвинили в неподобающем поведении.

Обвинения в сторону Джеффри Раша выдвинула австралийская актриса Яэль Стоун, наиболее известная по роли Лорны Морелло в популярном сериале "Оранжевый - хит сезона".

Еще в 2010 году Джеффри и Яэль вместе участвовали в постановке "Дневники сумасшедшего". Тогда актер ради веселья отправлял коллеге шутливые сообщения, которые вскоре обрели сексуальный характер. Кроме того, Стоун рассказала, что Раш ходил перед ней абсолютно голым и тайком подглядывал за ней, когда та принимала душ. На тот момент Яэль было 25 лет, а Джеффри 59.

Когда журналисты поинтересовались, почему же знаменитость раньше не рассказала об инцидентах, та заявила, что у нее не было никаких доказательств. Кроме того, актриса боялась, что сексуальный скандал негативно скажется на ее карьере.

"Каждый раз, когда женщина начинает говорить на темы домогательств, ее карьера серьезно страдает. Поэтому я молчала, моя работа того стоит", - рассказала Стоун. При этом Яэль призналась, что у нее были проблемы с психическим состоянием из-за того, что она не могла никому рассказать о случившемся.