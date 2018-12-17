Самые большие коты в мире (Фото) Мейн-кун - порода кошек Соединённых Штатов Америки, которая произошла от кошек штата Мэн в Северо-Восточной Америке. Что мы знаем о них еще? Прежде всего, они самые большие домашние кошки. Во-вторых, у них сумасшедшее количество меха. В-третьих, они немного высокомерны. В-четвертых, их древние предки обладают какой-то загадочной магией. Мы очарованы величием мейн кунов и решили поделиться с вами своей магией.