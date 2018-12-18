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Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини
Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини

Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини

Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини
15:05 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Саманта Маркл в очередной раз не удержалась от негатива в сторону сестры.

Старшая сестра Меган Маркл Саманта не отстает от их с герцогиней отца и снова дает комментарии и интервью прессе, в основном – негативные.

Недавно Кенсингтонский дворец опубликовал несколько фото британских монархов, которые стали рождественскими открытками. Для такой открытки от Меган и Гарри был выбран их свадебный снимок, на котором они, обнявшись, стоят и наблюдают за фейерверком на их свадьбе.

Королевская семья показала новые фото для рождественских открыток 

Саманта Маркл, которая часто критиковала свою сестру в интернете и в прессе, рассказала, что, по ее мнению, фотография имеет более глубокий и негативный смысл."Интересно, что они оба стоят спиной к камере. Они отвернулись от всего мира или только от семьи Маркл? Невероятно грубо отвернуться от всех на рождественской открытке, которая предназначена для того, чтобы делиться теплом и добрыми пожеланиями с миром", – гневно отметила Саманта Маркл.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Рождественские открытки, Меган Маркл, Сестра Меган Маркл, Саманта Маркл, Рождество 2019, British Royal Family.
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