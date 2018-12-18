Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини

Новости шоу бизнеса: Саманта Маркл в очередной раз не удержалась от негатива в сторону сестры.

Старшая сестра Меган Маркл Саманта не отстает от их с герцогиней отца и снова дает комментарии и интервью прессе, в основном – негативные.

Недавно Кенсингтонский дворец опубликовал несколько фото британских монархов, которые стали рождественскими открытками. Для такой открытки от Меган и Гарри был выбран их свадебный снимок, на котором они, обнявшись, стоят и наблюдают за фейерверком на их свадьбе.

Саманта Маркл, которая часто критиковала свою сестру в интернете и в прессе, рассказала, что, по ее мнению, фотография имеет более глубокий и негативный смысл."Интересно, что они оба стоят спиной к камере. Они отвернулись от всего мира или только от семьи Маркл? Невероятно грубо отвернуться от всех на рождественской открытке, которая предназначена для того, чтобы делиться теплом и добрыми пожеланиями с миром", – гневно отметила Саманта Маркл.