На Квентина Тарантино напали грабители

Новости шоу бизнеса: Знаменитый голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино стал жертвой ограбления.

Казалось бы, еще недавно Квентин Тарантино отмечал самое радостное событие в жизни — режиссер впервые женился. Однако после этого он попал в неприятное происшествие.

Поздней ночью двое мужчин вломились в дом режиссера в Лос-Анджелесе. При этом на момент ограбления Тарантино находился в помещении.

Как сообщается, Квентин оказал злоумышленникам сопротивление, однако им все ровно удалось сбежать. С собой грабители вынесли ювелирные украшения и другую собственность.

На данный момент полиция города ведет расследование — проверяет камеры наблюдения рядом с жильем Тарантино, чтобы установить личности преступников.