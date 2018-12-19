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Среда, 19.12.2018
Как две капли воды: удивительное сходство домашних любимцев со своими хозяевами (Фото)
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Как две капли воды: удивительное сходство домашних любимцев со своими хозяевами (Фото)

Возможно, многие из вас замечали, насколько похожими друг на друга становятся со временем хозяева и их домашние питомцы. Фотограф Ольга Фёдорова, которая в настоящее время живёт в ОАЭ со своим мужем и двумя детьми, всегда хотела запечатлеть на фотокамеру это сходство. Она сделала пару фотопортретов людей со своими домашними животными, назвав своё проект "Питомец и я" (Pet’n’Me).
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Животные, Фото, Хозяева, Питомцы, Сходство.
10:06 Сегодня Телеграф
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