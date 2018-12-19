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Среда, 19.12.2018
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт развеяли слухи о расставании

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт развеяли слухи о расставании
10:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В прошедшие выходные влюбленные развеяли слухи о скором расставании, вместе отправившись на вечеринку в Нью-Йорке.

Папарацци застали звезд, когда те приехали на вечеринку, организованную руководителями шоу Saturday Night Live. Влюбленным пришлось продираться сквозь толпу фотографов, и те запечатлели, как Майли крепко держала Лиама за руку. На самом мероприятии, по словам очевидцев, пара выглядела счастливой и расслабленной.

Сайрус выложила фотографии на своей странице в Instagram и подписала одну из них: "Горячее свидание". Таким образом, звезда дала поклонникам и всем интересующимся понять, что в ее отношениях с Хемсвортом все хорошо. Только на прошлой неделе Майли рассказала, что пожары в Калифорнии сблизили ее с возлюбленным и в очередной раз заставили ее им восхищаться.

 
 
 
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Hot date @liamhemsworth

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

В минувшие выходные Майли Сайрус наряду с Мэттом Дэймоном стала гостьей вечернего шоу Saturday Night Live, где исполнила свой трек War Is Over и новую песню Nothing Breaks Like a Heart с Марком Ронсоном, о чем тоже рассказала подписчикам и показала короткие видеоролики в Instagram.

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Все по теме:

Отношения, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Актер, Певица, Расствание.
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