Майли Сайрус и Лиам Хемсворт развеяли слухи о расставании

Новости шоу бизнеса: В прошедшие выходные влюбленные развеяли слухи о скором расставании, вместе отправившись на вечеринку в Нью-Йорке.

Папарацци застали звезд, когда те приехали на вечеринку, организованную руководителями шоу Saturday Night Live. Влюбленным пришлось продираться сквозь толпу фотографов, и те запечатлели, как Майли крепко держала Лиама за руку. На самом мероприятии, по словам очевидцев, пара выглядела счастливой и расслабленной.

Сайрус выложила фотографии на своей странице в Instagram и подписала одну из них: "Горячее свидание". Таким образом, звезда дала поклонникам и всем интересующимся понять, что в ее отношениях с Хемсвортом все хорошо. Только на прошлой неделе Майли рассказала, что пожары в Калифорнии сблизили ее с возлюбленным и в очередной раз заставили ее им восхищаться.

Переглянути цей допис в Instagram Hot date @liamhemsworth Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 16 Гру 2018 р. о 1:39 PST

В минувшие выходные Майли Сайрус наряду с Мэттом Дэймоном стала гостьей вечернего шоу Saturday Night Live, где исполнила свой трек War Is Over и новую песню Nothing Breaks Like a Heart с Марком Ронсоном, о чем тоже рассказала подписчикам и показала короткие видеоролики в Instagram.