В США собака-поводырь получила диплом магистра (Видео)

В американском университете Кларксона (Нью-Йорк) пес-поводырь получил диплом о высшем образовании вместе со своей хозяйкой Бриттани Хоули. 25-летняя девушка пользуется инвалидной коляской, и на все лекции в университете вместе с ней ходит золотистый ретривер.

Хоули получила степень магистра эрготерапии (медицинская область по ежедневному уходу за пациентами), поэтому Гриффину выдали почетный диплом с той же дисциплины.

"Я шла с ним до выпускного с первого дня. Он делал все то же, что и я", - говорит девушка.

Brittany Hawley earned her master’s degree in occupational therapy on Saturday from Clarkson University, and credits her dog Griffin for getting her to the finish line. @CatieBeckNBC has the story. pic.twitter.com/eqklOjlh3e