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Никакого макияжа: Ким Кардашьян удивила поклонников своим видом

Никакого макияжа: Ким Кардашьян удивила поклонников своим видом
13:32 Сегодня Телеграф rbc.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонники отметили, что девушка очаровательна даже без макияжа и загара, поэтому беспокоиться не о чем.

Звезда пожаловалась поклонникам, что она слишком бледная.

Одна из самых популярных сестер Кардашьян, американская звезда, мама троих детей и бизнес-вумен - Ким, опубликовала на своей страничке в микро-блоге Instagram селфи, на котором позирует в гардеробной в розовом миниатюрном купальнике.

Звезда продемонстрировала идеальное стройное тело, однако, не нанесла ни грамма косметики и совсем не улыбалась, поэтому ее лицо выглядело очень бледным и осунувшимся.

"Мне нужен автозагар", - подписала под фото Кардашьян. 

 
 
 
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I need a spray tan

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Однако, самый большой ажиотаж в комментариях вызвала не сама Ким, а ее гардеробная. Несколько полок с дорогими сумками и обувью взбудоражили воображение подписчиков.

"Я бы подумала что она стоит в магазине в таком виде, но это только ее гардероб…", "Мне нужны эти сумки", "А мне нужна одна из этих сумочек, хотя бы одна!!!", "Ты - красотка, подари мне, пожалуйста сумку, пожалуйста, пожалуйста, и пожалуйста, пожалуйста, я поклонница из Африки", - написали подписчики в комментариях.

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Все по теме:

Instagram, Макияж, Знаменитости, Ким Кардашьян, Кардашьян.
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