Никакого макияжа: Ким Кардашьян удивила поклонников своим видом

Звезда пожаловалась поклонникам, что она слишком бледная.
Одна из самых популярных сестер Кардашьян, американская звезда, мама троих детей и бизнес-вумен - Ким, опубликовала на своей страничке в микро-блоге Instagram селфи, на котором позирует в гардеробной в розовом миниатюрном купальнике.
Звезда продемонстрировала идеальное стройное тело, однако, не нанесла ни грамма косметики и совсем не улыбалась, поэтому ее лицо выглядело очень бледным и осунувшимся.
"Мне нужен автозагар", - подписала под фото Кардашьян.
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Однако, самый большой ажиотаж в комментариях вызвала не сама Ким, а ее гардеробная. Несколько полок с дорогими сумками и обувью взбудоражили воображение подписчиков.
"Я бы подумала что она стоит в магазине в таком виде, но это только ее гардероб…", "Мне нужны эти сумки", "А мне нужна одна из этих сумочек, хотя бы одна!!!", "Ты - красотка, подари мне, пожалуйста сумку, пожалуйста, пожалуйста, и пожалуйста, пожалуйста, я поклонница из Африки", - написали подписчики в комментариях.