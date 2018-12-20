Скачать
Четверг, 20.12.2018
Работа-невидимка: профессия консьержа очень недооценивается (Фото)
1 / 13

Работа-невидимка: профессия консьержа очень недооценивается (Фото)

Эти люди незаметны, но достаточно необходимы для любого уважающего себя отеля и ресторана. Среди нас живут невидимые люди, которые растворяются в толпах огромных мегаполисов, таких как Нью-Йорк. Эту мысль отлично иллюстрирует фотопроект польского фотографа Сэма Голански, создавшего серию фотографий портье Нью-Йорка.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Польша, Ресторан, Отель, Фотограф, польский фотограф, Портье, Консьержи, Сэм Голански.
17:42 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь