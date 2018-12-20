Работа-невидимка: профессия консьержа очень недооценивается (Фото) Эти люди незаметны, но достаточно необходимы для любого уважающего себя отеля и ресторана. Среди нас живут невидимые люди, которые растворяются в толпах огромных мегаполисов, таких как Нью-Йорк. Эту мысль отлично иллюстрирует фотопроект польского фотографа Сэма Голански, создавшего серию фотографий портье Нью-Йорка.