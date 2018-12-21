Мишель Обама вышла в свет в блестящих сапогах-чулках

Новости шоу бизнеса: Бывшая первая леди США стала гостьей Сары Джессики Паркер.

Мишель Обама, написавшая книгу мемуаров под названием "Становление", которую сейчас активно представляет по всей стране, снова приняла участие в дискуссии.

На этот раз супруга бывшего американского президента Барака Обамы стала гостьей Сары Джессики Паркер, с которой они обсудили книжную новинку и мило побеседовали.

По такому случаю Мишель надела очень непривычный для нее наряд. На ней было ярко-желтое платье с запахом. В высоком разрее которого всеми оттенками радуги мерцали высокие блестящие сапоги-чулки.

Примечательно, что на Саре тоже было надето фиолетовое платье, сплошь усыпанное пайетками. Поэтому две героини одного вечера смотрелись достаточно гармонично. Особенно, учитывая приближающееся Рождество и всеобщее праздничное настроение.