Мишель Обама вышла в свет в блестящих сапогах-чулках

Мишель Обама, написавшая книгу мемуаров под названием "Становление", которую сейчас активно представляет по всей стране, снова приняла участие в дискуссии.
На этот раз супруга бывшего американского президента Барака Обамы стала гостьей Сары Джессики Паркер, с которой они обсудили книжную новинку и мило побеседовали.
По такому случаю Мишель надела очень непривычный для нее наряд. На ней было ярко-желтое платье с запахом. В высоком разрее которого всеми оттенками радуги мерцали высокие блестящие сапоги-чулки.
Примечательно, что на Саре тоже было надето фиолетовое платье, сплошь усыпанное пайетками. Поэтому две героини одного вечера смотрелись достаточно гармонично. Особенно, учитывая приближающееся Рождество и всеобщее праздничное настроение.