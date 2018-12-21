Моника Беллуччи заставила сердца подписчиков биться чаще

Новости шоу бизнеса: На фото итальянская кино-дива отражена в пикантной позе возле кровати.

Моника Беллуччи опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, которая лишний раз доказывает - в 54-летней звезды есть еще порох в пороховницах.

Она в высоких черных кожаных сапогах с открытым носком и шнуровкой. Образ роковой соблазнительницы дополняет очень короткое вишневое мини-платье. Выглядит при этом Моника просто потрясающе, а от ее прищуренных глаз невозможно отвести взгляд.

"Наслаждайтесь своим днем", - подписала звезда фотографию.

Как видно из фото, сама соблазнительница полностью довольна днем и очень похожа на кошечку, прищурившуюся от удовольствия.

"Наслаждайтесь своим днем", - гласит подпись под снимком.