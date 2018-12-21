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Моника Беллуччи заставила сердца подписчиков биться чаще

Моника Беллуччи заставила сердца подписчиков биться чаще
11:10 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото итальянская кино-дива отражена в пикантной позе возле кровати.

Моника Беллуччи опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, которая лишний раз доказывает - в 54-летней звезды есть еще порох в пороховницах.

Она в высоких черных кожаных сапогах с открытым носком и шнуровкой. Образ роковой соблазнительницы дополняет очень короткое вишневое мини-платье. Выглядит при этом Моника просто потрясающе, а от ее прищуренных глаз невозможно отвести взгляд.

"Наслаждайтесь своим днем", - подписала звезда фотографию. 

 
 
 
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Enjoy your day, Photo by @ricardotinelli Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale #monicabellucci#smiling#photographer#ricardotinelli#моникабелуччи#artofvisuals

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

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Как видно из фото, сама соблазнительница полностью довольна днем и очень похожа на кошечку, прищурившуюся от удовольствия.

"Наслаждайтесь своим днем", - гласит подпись под снимком.

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Instagram, Знаменитости, Звезды, Моника Беллуччи.
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