Моника Беллуччи заставила сердца подписчиков биться чаще

Моника Беллуччи опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, которая лишний раз доказывает - в 54-летней звезды есть еще порох в пороховницах.
Она в высоких черных кожаных сапогах с открытым носком и шнуровкой. Образ роковой соблазнительницы дополняет очень короткое вишневое мини-платье. Выглядит при этом Моника просто потрясающе, а от ее прищуренных глаз невозможно отвести взгляд.
"Наслаждайтесь своим днем", - подписала звезда фотографию.
Как видно из фото, сама соблазнительница полностью довольна днем и очень похожа на кошечку, прищурившуюся от удовольствия.
"Наслаждайтесь своим днем", - гласит подпись под снимком.