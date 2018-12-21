Звезда "Игры престолов" была замечена в Нью-Йорке в шубе из эко-меха

Новости шоу бизнеса: Софи Тернер придерживается модных тенденций.

Актриса Софи Тернер, получившая известность после роли в нашумевшем фэнтезийном сериале "Игра престолов", была замечена на улицах Нью-Йорка в шубе из эко-меха.

Все чаще представители шоу-бизнеса отказываются от убийства животных и примеряют изделия из искусственного меха. Вот и Софи надела серый короткий полушубок бренда Mango.

Под него 22-летняя актриса подобрала черную толстовку с капюшоном, узкие джинсы и ботинки с заклепками. Дополнили образ узкие черные очки и сумка на металлической цепочке.

Как сообщалось ранее, 22-летняя звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас встречаются уже два года и в прошлом году сообщили о своей помолвке. Однако, пара не любит появляться на публике и, до недавнего времени знаменитости, никогда не выходили вместе на красную дорожку.