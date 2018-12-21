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Приянка Чопра и Ник Джонас устроили еще одну свадебную вечеринку

Приянка Чопра и Ник Джонас устроили еще одну свадебную вечеринку
18:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Супруги Приянка Чопра и Ник Джонас провели еще один торжественный прием в честь недавней свадьбы.

Бракосочетание 36-летней Приянки Чопры и 26-летнего Ника Джонаса стало настоящим событием. Красочная церемония продлилась целую неделю, сменила несколько локаций и закончилась громким концертом во дворце Умайд-Бхаван. Но оказалось, что Чопра успела надеть не все свои наряды, и молодожены продолжают праздновать. Недавно супруги провели еще один торжественный прием в Индии.

Приянка и Ник собрали гостей на торжество в Мумбае. В своем Instagram актриса поделилась с подписчиками совместным фото с мужем и подписала его: "Вечеринке нет конца". На этот раз Чопра примерила европейское вечернее платье с индийским принтом, которое дополнила сари. Звезда произнесла для гостей небольшую речь, в которой поблагодарила всех собравшихся за их поддержку и за то, что они разделили с молодоженами такое важное для них событие.

 
 
 
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And the party don’t stop..

Допис, поширений Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

Ник Джонас стал самым популярным мужчиной в Индии после свадьбы с Приянкой Чопра

Стало известно, что впереди поклонников ждут новые фотоотчеты с другого торжественного приема, который Чопра и Джонас собираются устроить для своих друзей и коллег. Такие гуляния не могли не привлечь внимание сплетников, которые уже поделились с западными изданиями информацией о том, что свадьба двух звезд – не более чем красивая постановка. По их словам, брак нужен в первую очередь Приянке для того, чтобы укрепить свои позиции в Голливуде. Правдивы такие заявления или нет, неизвестно, поэтому поклонникам остается только наблюдать за любимой парой.

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Все по теме:

Индия, Свадьба, Вечеринка, Instagram, Актриса, Музыкант, Мумбаи, Ник Джонас, Приянка Чопра, Торжественный прием, Фото со свадьбы, Умайд-Бхаван.
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