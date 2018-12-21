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В Сеть попало первое фото с рождественской фотосессии Пиппы Миддлтон

В Сеть попало первое фото с рождественской фотосессии Пиппы Миддлтон
19:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Фотограф Марк Харрисон опубликовал в Instagram первый снимок с рождественской фотосессии сестры Кейт Миддлтон Пиппы для бренда Waitrose & Partners.

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа, которая в этом году впервые стала мамой, на днях снялась в фотосессии для британской компании Waitrose & Partners.

Как известно, под брендом Waitrose & Partners выходит лайфстайл-издание, в котором Пиппа является фитнес-колумнистом. Поэтому в течение всех девяти месяцев беременности она рассказывала на их сайте, как поддерживает себя в форме.

Первое фото опубликовал фотограф Марк Харрисон на своей странице в . Миддлтон позирует на фоне елки в уютной атмосфере, держа в руках чашку. Сестра герцогини Кембриджской надела белый свитер, брюки оливкового цвета и серые носки. Ее образ дополняет легкий макияж и волнистые волосы.

 
 
 
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Happy Christmas from me, with a little help from #pippamiddleton Shot for @waitroseandpartners #portraitphotography #newbaby #healthylifestyle #christmas @missbingmakeup

Допис, поширений Mark Harrison (@mark_harrison_photography)

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Напомним, Пиппа впервые стала мамой 15 октября – сестра герцогини Кембриджской родила сына, которого супруги назвали Артур Майкл Вилльям Мэттьюз.

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