Райан Рейнольдс стал жертвой "жестокой" шутки звездных друзей

Новости шоу бизнеса: Актер в забавном свитере пришел на встречу с друзьями.

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс любит подшутить над супругой, друзьями и даже над самим собой. На этот раз подшутить решили над ним его друзья, также известные актеры – Хью Джекман и Джейк Джилленхол.

На фото, которое Райан разместил на своей странице в Twitter, он запечатлен в забавном свитере с большим золотистым бантом и с очень грустным выражением лица, а рядом с ним с веселыми лицами стоят Хью и Джейк.

"Эти засранцы сказали мне, что это будет вечеринка в идиотских свитерах", – подписал фото Райан.

Под публикацией пользователи сети оценили шутку актеров. Некоторые даже сделали несколько мемов и забавных коллажей, использовав фото с Рейнольдсом.

Чтобы актеру не было обидно, один из пользователей Twitter с помощью фотошопа добавил свитеры Джекману и Джилленхолу. Также к фото добавили забавную надпись: "Жизнь, Я и обязанности".