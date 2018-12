Райан Рейнольдс стал жертвой "жестокой" шутки звездных друзей

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс любит подшутить над супругой, друзьями и даже над самим собой. На этот раз подшутить решили над ним его друзья, также известные актеры – Хью Джекман и Джейк Джилленхол.

На фото, которое Райан разместил на своей странице в Twitter, он запечатлен в забавном свитере с большим золотистым бантом и с очень грустным выражением лица, а рядом с ним с веселыми лицами стоят Хью и Джейк.

"Эти засранцы сказали мне, что это будет вечеринка в идиотских свитерах", – подписал фото Райан.

These assholes told me it was a sweater party. @RealHughJackman #JakeGyllenhaal pic.twitter.com/qGLa2a2o0Z

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 21 декабря 2018 г.