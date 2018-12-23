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Надежда Мейхер показала снимки, как выглядела в 12 лет

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Надежда Мейхер показала снимки, как выглядела в 12 лет
00:50 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Надежда Мейхер призналась, что на предновогоднем празднике исполнила зажигательное танго.

Певица и дизайнер Надежда Мейхер, которая была участницей группы "ВИА Гра", перед новогодними праздниками решила порадовать поклонников в сети. Артистка показала архивные снимки школьных лет.

Перед камерой Надежда Мейхер позировала в красном платье, которое подчеркнуло стройную талию и пышные формы. По словам артистки, фотографии она сделала еще в школьные годы, когда ей было всего 12 лет. Однако уже тогда Надежда Мейхер выглядела эффектной и не по годам взрослой.

1994 – 1995 годы.. Мне около 12 лет... Нос красный, мне жутко и холодно. Но я стойко выдержала первую школьную популярность,– вспомнила Надежда Мейхер.

Артистка призналась, что на предновогоднем празднике исполнила зажигательное танго под аккомпанемент учителя музыки. После выступления Надежды Мейхер все захотели с ней сфотографироваться возле елки. Это, по словам знаменитости, был один из знаков, что свидетельствовал о будущей карьере артистки.

"Помню, с этого школьного подиума я около часа не сходила. После моего танго на новогоднем празднике школы № 1 моего родного города Волочиск (аккомпанировал учитель музыки, играя на баяне), девушки и ребята из разных классов решили, что со мной надо обязательно сфотографироваться. На память остались только эти два фото. Видимо, это был один из судьбоносных знаков, обещавших в будущем бешеную популярность", – добавила Надежда Мейхер.

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