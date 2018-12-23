Модель с нестандартной внешностью снялась для январьского номера Playboy

Новости шоу бизнеса: По словам девушки, с бритой головой она чувствует себя намного сексуальнее.

Впервые в истории Playboy на его страницах появится девушка с бритой головой. 23-летняя шведская модель стала "подружкой месяца журнала Playboy". Откровенные фотографии девушки, а также ее краткая биография занимают центральный разворот мужского журнала.

Вендела Линдблом в соцсетях называет себя "та самая лысая девушка". Интересно, что модель больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова, по ее словам, придает ей больше уверенности и она чувствует себя "на 100% сексуальнее".

"Честно говоря, мне надоело выглядеть, как все. Я долго думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели", – говорит Вендела.

Снимки появятся в январском номере издания. Автор фотосессии – американский фотограф Джош Райан.