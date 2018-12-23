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Модель с нестандартной внешностью снялась для январьского номера Playboy

Модель с нестандартной внешностью снялась для январьского номера Playboy
11:58 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: По словам девушки, с бритой головой она чувствует себя намного сексуальнее.

Впервые в истории Playboy на его страницах появится девушка с бритой головой. 23-летняя шведская модель стала "подружкой месяца журнала Playboy". Откровенные фотографии девушки, а также ее краткая биография занимают центральный разворот мужского журнала.

Вендела Линдблом в соцсетях называет себя "та самая лысая девушка". Интересно, что модель больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова, по ее словам, придает ей больше уверенности и она чувствует себя "на 100% сексуальнее".

 
 
 
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One minute you hate his guts, next minute he’s in your guts. Life changes fast. BTS shot from my @playboy shoot with @joshryanphotos

Публикация от V (@vendela)

"Честно говоря, мне надоело выглядеть, как все. Я долго думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели", – говорит Вендела.

 
 
 
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Been 3 years since my contract ended at @playboy . Was glad to comeback for a special Centerfold shoot with this beautiful girl @vendela . So pleased with the results. On newsstands now!

Публикация от J O S H R Y A N (@joshryanphotos)

Снимки появятся в январском номере издания. Автор фотосессии – американский фотограф Джош Райан.

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Все по теме:

Playboy, Модель, Фотосъемка, Нестандартная внешность, Вендела Линдблом.
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