Модель с нестандартной внешностью снялась для январьского номера Playboy

Впервые в истории Playboy на его страницах появится девушка с бритой головой. 23-летняя шведская модель стала "подружкой месяца журнала Playboy". Откровенные фотографии девушки, а также ее краткая биография занимают центральный разворот мужского журнала.
Вендела Линдблом в соцсетях называет себя "та самая лысая девушка". Интересно, что модель больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова, по ее словам, придает ей больше уверенности и она чувствует себя "на 100% сексуальнее".
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One minute you hate his guts, next minute he’s in your guts. Life changes fast. BTS shot from my @playboy shoot with @joshryanphotos
"Честно говоря, мне надоело выглядеть, как все. Я долго думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели", – говорит Вендела.
Снимки появятся в январском номере издания. Автор фотосессии – американский фотограф Джош Райан.