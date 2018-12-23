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Мама Насти Каменских рассказала всю правду об отношениях дочери с Потапом

Мама Насти Каменских рассказала всю правду об отношениях дочери с Потапом
16:35 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Мама украинской певицы Насти Каменских Лидия заявила, что очень счастлива, что ее дочь встретилась с Алексеем Потапенко (Потапом).

Мама Насти Каменских ответила на вопросы популярной телеведущей Кати Осадчей во время сьемок передачи "Светская жизнь" про отношения дочери с ее давним другом и наставником Потапом. Примечательно, что компанию в этот вечер ей составила и исполнительница Алла Кудлай, которая является крестной мамой Насти.

По словам Лидии Каменских, она всегда знала, что ее дочь ждет невероятная популярность. В то время как крестная прокомментировала создание их с Потапом дуэта. "Я бы хотела что-то посоветовать, но Настя имеет настолько потрясающий вкус и внутреннее чутье, что ей не нужно ничего советовать, она просто молодчинка", - отметила Кудлай.

А Лидия добавила, что Потап помог ее дочери достичь всего того, что она хотела, поэтому она счастлива, что в свое время они встретились с NK. "Она в поисках была и я очень рада, что так сложилась жизнь, что она встретила Алексея", - сказала мама Каменских.

Напомним, что уже давно ходят слухи, что Настя Каменских встречается и живет с музыкальным продюсером и рэпером Алексеем Потапенко. Их неоднократно замечали вместе на отдыхе, на светских мероприятиях в обнимку, а также именно Потап сопровождает Настю во всех последних поездках в Америку, не являясь при этом ее продюсером.

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Все по теме:

Настя Каменских, Потап, Катя Осадчая, Светская жизнь, Алексей Потапенко, НК, Мама Насти Каменских.
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