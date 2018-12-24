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Вера Брежнева похвасталась новым роскошным платьем

Вера Брежнева похвасталась новым роскошным платьем
07:52 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артистка запостила фото в очень пышном розовом платье.

Артистка примерила ярко-розовое платье, которое ей очень идет.

Вера Брежнева, не так давно опубликовавшая на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном боди и одних туфлях, снова порадовала своих подписчиков. Только на этот раз образ звезды оказался более роскошным.

С одной стороны оно оголяет плечо, с другой имеет очень пышный рукав и не менее пышный шлейф. Дополнила образ звезда туфлями-лодочками в тон. 

 
 
 
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После 10ти дней болезни это платье-праздник от @chapurin_official подарило мне настроение))

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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"После 10-ти дней болезни это платье-праздник подарило мне настроение", – подписала снимок Брежнева. И мы с ней согласны, выглядит в нем Вера на все сто.

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Вера Брежнева, Instagram, Знаменитости, Артисты, Артистки Украины.
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