Вера Брежнева похвасталась новым роскошным платьем

Новости шоу бизнеса: Артистка запостила фото в очень пышном розовом платье.

Артистка примерила ярко-розовое платье, которое ей очень идет.

Вера Брежнева, не так давно опубликовавшая на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном боди и одних туфлях, снова порадовала своих подписчиков. Только на этот раз образ звезды оказался более роскошным.

С одной стороны оно оголяет плечо, с другой имеет очень пышный рукав и не менее пышный шлейф. Дополнила образ звезда туфлями-лодочками в тон.

"После 10-ти дней болезни это платье-праздник подарило мне настроение", – подписала снимок Брежнева. И мы с ней согласны, выглядит в нем Вера на все сто.