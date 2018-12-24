Кейт Миддлтон заметили в дешевом магазине

Новости шоу бизнеса: Герцогиню Кембриджскую застукали в торговой сети, где предлагают товары со скидкой.

Герцогиня Кембриджская набрала полную тележку товаров.

Кейт Миддлтон, которая недавно жестко нарушила королевский протокол, с детьми покупала рождественские подарки в дисконтном магазине ретейлера The Range. Герцогиню Кембриджскую с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой заметила учительница Сара Дэниэлс.

"Мы привыкли к помпезности и торжественности, которые окружают королевскую семью. Было чудесно увидеть ее с детьми в магазине скидок, куда ходят обычные люди", – поделилась Дэниэлс с журналистом издания Daily Mail.

Семья набрала полную тележку товаров для дома и игрушек, а потом встала в конец общей очереди. Отмечается, что управляющий The Range называет свой магазин "John Lewis для бедных".