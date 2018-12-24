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Волочкова поразила сеть откровенным нарядом

Волочкова поразила сеть откровенным нарядом
15:59 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Анастасия Волочкова стала почетной гостьей церемонии "Человек года".

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова, которая недавно вышла искупаться на улицу без белья, пришла на церемонию вручения премии "Человек года" журнала FB в прозрачном платье, демонстрирующем нижнее белье. "На вручении Премии "Человек года" журнала FB. Тут всегда встречаю добрых друзей. Спасибо Диане за прекрасную организацию мероприятий, за любимые цветы и подарки", – написала артистка.

Анастасия Волочкова стала почетной гостьей церемонии. Для выхода в свет звезда решила выбрать наряд, который подчеркивал все достоинства фигуры: длинное в пол бежевое с блестками платье. 

 
 
 
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На вручении Премии Человек года журнала FB @fb_journal в @goldenpalace_moscow Тут всегда встречаю добрых друзей. Спасибо Диане @fadzdiana за прекрасную организацию мероприятий и , @record_imedia за любимые цветы и еще и подарки. А как вам мое платье от Ирочки @irneste ? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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Многим пользователям сети наряд российской звезды не понравился: "Платье просто пипец. Конечно, понятно, что стоит миллионы и выстрадано, и я вообще завидую, нищая и что там еще, но это ужас. Прозрачная юбка выдает синюшные ноги женщины 40+", "Мне тоже очень не нравиться, достойная женщина, а наряд как выношенное концертное платье десятилетней давности", "Сколько может продолжаться этот трэш?! Вы как будто специально напяливаете на себя отвратительные вещи, чтобы вызвать шквал негативных комментов. Вы уже с таким пробегом, что категорически нельзя надевать платье-гимнастический костюм".

Однако нашлись и те, кто поддержал Анастасию: "Красотка", "Просто супер", "Так держать", "Чем сильнее и ярче личность, тем больше псов на неё лают от бессилия зависти. Не обращайте ни на кого внимания. Удачи".

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Знаменитости, Наряды, Анастасия Волочкова.
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