Украинские звезды показали, как украсили новогодние елки Праздничная елка - главная звезда Рождества и Нового года. Без нее дома точно не будет праздничной атмосферы. Украинские знаменитости тоже это знают и каждый год находят время в своих плотных графиках, чтобы вместе с семьей украсить праздничное дерево. Если ты еще не знаешь, как декорировать свою вечнозеленую красавицу, бери пример от звезд шоу-бизнеса. Ведь Сергей Притула, Лидия Таран, Екатерина Осадчая и другие селебрити точно знают, как стильно украсить елку.