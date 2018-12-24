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Понедельник, 24.12.2018
Украинские звезды показали, как украсили новогодние елки
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Украинские звезды показали, как украсили новогодние елки

Праздничная елка - главная звезда Рождества и Нового года. Без нее дома точно не будет праздничной атмосферы. Украинские знаменитости тоже это знают и каждый год находят время в своих плотных графиках, чтобы вместе с семьей украсить праздничное дерево. Если ты еще не знаешь, как декорировать свою вечнозеленую красавицу, бери пример от звезд шоу-бизнеса. Ведь Сергей Притула, Лидия Таран, Екатерина Осадчая и другие селебрити точно знают, как стильно украсить елку.
lux.fm
Фото: Instagram
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Шоу-бизнес, Знаменитости, Звезды, Новогодние елки, Сергей Притула, Лидия Таран, Джамала, Новый год 2019.
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