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Энрике Иглесиас поделился с поклонниками новым видео с маленькой дочуркой

Энрике Иглесиас поделился с поклонниками новым видео с маленькой дочуркой
18:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ролик был записан на яхте, на которой сейчас Иглесиас отдыхает с семьей.

Известный испанский певец Энрике Иглесиас, который растрогал сеть роликом с дочерью, вновь показал подписчикам, как проводит время с ребенком.

На странице в Instagram Энрике запостил еще одно короткое видео, на котором танцует с годовалой дочуркой Люси.

Ролик был записан на яхте, на которой сейчас Иглесиас отдыхает с семьей. Папа и дочь потанцевали под новогоднюю композицию Run Rudolph Run.

Видео исполнитель сопроводил хештегом #воскресноенастроение и добавил смайлы в виде елок.

 
 
 
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#Sundaymood

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

 Энрике Иглесиас показал в Instagram трогательное видео с маленькой дочкой

"Слишком много милоты в одном видео", "Вы так любите своих детей, лучший отец в мире", – восхищаются поклонники Энрике.

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Все по теме:

Дети, Instagram, Энрике Иглесиас, Певец, Анна Курникова.
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