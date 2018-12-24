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Королева Елизавета II записала поздравление к Рождеству
Королева Елизавета II записала поздравление к Рождеству

Королева Елизавета II записала поздравление к Рождеству

Королева Елизавета II записала поздравление к Рождеству
18:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Королева Елизавета II произнесла ежегодную речь накануне Рождества.

Традиционно в канун католического Рождества 92-летняя королева официально поздравляет жителей Великобритании с наступающими праздниками и Рождеством Христовым. Елизавета II произнесла длинную праздничную речь, в которой призналась о вещах, которые неизменно сопровождают ее в течение жизни.

Официальное фото королевы Елизаветы II из записи ежегодной праздничной речи к Соединенному Королевству Содружества появилось на странице королевской семьи в Twitter. Ежегодная традиционная речь монарха будет транслироваться 25 декабря, однако запись поздравления уже приобрела немалый резонанс. Выступление 92-летней королевы Елизаветы накануне Рождества очень важно для Великобритании и других стран Содружества, ведь это единственное ее публичное обращение к народу, которое она написала лично и никому не поручала редактировать.

Запись рождественской речи проходила в белой гостиной в Букингемском дворце. Ее Величество королева появилась на фото в изысканном платье светлого цвета, на котором красовалась большая золотая брошь с бриллиантами. К слову, это украшение ей подарил король Филипп в 1966 году. На шее Елизаветы II было массивное ожерелье из жемчужин, а губы она подвела любимой розовой помадой.

Позади королевы виднеется огромная елка, украшенная игрушками теплых цветов, камин и золотистый рояль. Традиционно на столе рядом с ней стоит сопутствующая фотография. На черно-белом снимке, который был сделан в 1948 году, изображена королева Елизавета, ее муж король Филипп и маленький принц Чарльз.

К слову, в прошлом году во время записи предрождественской речи на столе рядом с Ее Величеством стояло несколько фотографий, на которых ее правнуки принцесса Шарлотта и принц Джордж, свадебное фото Елизаветы II и короля Филиппа и один из новых снимков королевской четы.

За 2018 год в королевской семье случилось много нового. Ее внук Гарри женился на Меган Маркл, которая сразу забеременела, осенью внучка принцесса Евгения вышла замуж, у принца Уильяма родился третий сын принц Луи и еще много приятных новостей. Королева Елизавета подобрала удачные слова, чтобы подчеркнуть прошедший год. В своем послании Ее Величество подчеркнула о тех нужных вещах в жизни, из которых она набирается сил и вдохновения.

"Через многочисленные изменения, которые я видела на протяжении многих лет, вера, семья и дружба были не просто неизменными для меня, но и стали источником личного комфорта и уверенности", – сказала королева Елизавета II в своей предрождественской речи.

Также она подчеркнула, что важно относиться с пониманием к другим людям. "Даже при самых глубоких различиях, отношение к другому человеку с уважением всегда является хорошим первым шагом на пути к большему пониманию", – сказала 92-летняя королева. После этого она добавила, что верит в то, что послание Иисуса о мире на земле и доброй воле ко всем никогда не устареет.

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Все по теме:

Королева, Королевская семья, Елизавета II, Речь, Видеообращение, Новый год 2019, Рождество 2019.
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