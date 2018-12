Королева Елизавета II записала поздравление к Рождеству

Традиционно в канун католического Рождества 92-летняя королева официально поздравляет жителей Великобритании с наступающими праздниками и Рождеством Христовым. Елизавета II произнесла длинную праздничную речь, в которой призналась о вещах, которые неизменно сопровождают ее в течение жизни.

Официальное фото королевы Елизаветы II из записи ежегодной праздничной речи к Соединенному Королевству Содружества появилось на странице королевской семьи в Twitter. Ежегодная традиционная речь монарха будет транслироваться 25 декабря, однако запись поздравления уже приобрела немалый резонанс. Выступление 92-летней королевы Елизаветы накануне Рождества очень важно для Великобритании и других стран Содружества, ведь это единственное ее публичное обращение к народу, которое она написала лично и никому не поручала редактировать.

“Through the many changes I have seen over the years - faith, family and friendship have been not only a constant for me but a source of personal comfort and reassurance.”

Watch The Queen's Christmas broadcast on TV and @RoyalFamily @TwitterUK tomorrow at 3pm GMT. #QueensSpeech pic.twitter.com/P3V8DLKQS8

— The Royal Family (@RoyalFamily) 24 декабря 2018 г.