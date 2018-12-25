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Влад Яма: Я уже скучаю по "Танцы со звездами"

Влад Яма: Я уже скучаю по &quot;Танцы со звездами&quot;
12:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Влад Яма поделился милыми снимками в компании коллег.

Известный украинский танцор, член жури танцевального шоу "Танцы со звездами, и тренер юмористической программы "Лига Смеха" Влад Яма не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Однако, время от времени на его странице в социальной сети Instagram все появляются новые фото.

На фотографии, которая появилась в аккаунте Влада Ямы, он позирует вместе со своими звездными друзьями-коллегами. На снимке присутствует известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который вел шоу "Танцы со звездами". Компанию Яме составила также его коллега по судейскому креслу в танцевальном шоу прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар. На фотографии есть еще один не менее известный танцор и певец Дмитрий Монатик.

Надо сказать, что все звезды позируют в изысканных нарядах. Так, Влад Яма предстал на снимке в черном костюме-тройке с бабочкой и белой рубашкой. Юрий Горбунов тоже нарядился в стильный костюм с бабочкой. Дмитрий Монатик в молодежном сером пиджаке, под которым виднеется яркий полосатый свитер. А вот Екатерина Кухар надела изысканное черное платье с рукавами-фонариками и серебристой вышивкой в зоне декольте. Волосы балерины уложены в красивую прическу, а на ее лице легкий аккуратный макияж. 

 
 
 
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Последний эфир успешного сезона

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

Чем запомнился второй сезон "Танцев со звездами"

В подписи к фотографии Влад Яма написал, что уже соскучился по шоу "Танцы со звездами", в котором он являлся членом жюри. "Все такие загадочные, как будто что-то замышляют... А я уже скучаю по Танцам... и коллегам", - подписал фотографию танцор. Поклонники в восторге от новой публикации шоумена и засыпают звездную компанию комплиментами, поздравлениями и пожеланиями.

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Instagram, Танцы со звездами, Танцы, Влад Яма, Лига смеха.
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