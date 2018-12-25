Хайди Клум и Том Каулитц объявили о помолвке

Новости шоу бизнеса: 45-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц помолвлены, этой новостью модель поделилась на своей странице в Instagram.

Новость о романе между супермоделью и вокалистом группы Tokio Hotel немало удивила публику в марте этого года. Хайди и Том не скрывали свои отношения, не прятались от папарацци, выкладывали совместные фотографии в социальные сети и вместе выходили в свет. 16-летняя разница в возрасте не стала для влюбленных препятствием ни для начала романа, ни для его логичного продолжения.

"Я сказала да", - подписала модель совместную фотографию с музыкантом. На снимке Хайди обнимает Тома рукой и демонстрирует поклонникам обручальное кольцо. Предложение руки и сердца Каулитц, наверняка, сделал в Диснейленде, куда они с Клум отправились пару дней назад. Модель сообщила подписчикам, что это счастливейшее место на земле, а теперь оно останется для нее еще и символичным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I SAID YES Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 24 Дек 2018 в 11:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram The happiest place on earth [email protected] Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 23 Дек 2018 в 7:53 PST

Поклонники пары же давно ждали этой новости, так как еще три месяца назад заподозрили, что влюбленные обручились. Если звезды дойдут до алтаря, то для обоих этот брак будет не первым. Хайди уже дважды была замужем: пять лет она прожила со стилистом Риком Пипино и еще семь – с музыкантом Силом. Том был женат лишь раз на модели Риа Зоммерфельд, брак с которой продлился около года.