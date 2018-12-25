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Украинскую певицу заметили в ресторане с сестрами-близнецами

Украинскую певицу заметили в ресторане с сестрами-близнецами
15:20 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица отпраздновала день рождения своих младших сестер.

Украинская певица Вера Брежнева, которую раскритиковала за манеру поведения на шоу "Вечерний Ургант", показала снимок с празднования дня рождения сестер – близнецов Виктории и Анастасии Галушко. Соответствующим фото артистка поделилась в своем Instagram.

"А вы фоткаете себя в зеркале? Я да, когда мне нравится, как выгляжу и когда есть время. Например, вчера, когда выезжала на день рождения сестричек", – поделилась она. 

Вера Брежнева похвасталась новым роскошным платьем

Пользователи сети, в свою очередь, начали комментировать внешний вид и наряд Брежневой.

"Кажется плечики чуть большеваты", "Зачем такие плечи хрупкой девушке?", "Надо определенно убрать подплечики, а то некрасиво", "Такие стройные. Как можно так, быть всегда в форме?", "Викуля так похорошела!", "Девчонки клевые", – отмечали подписчики.

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Вера Брежнева, Instagram, Сестры-близнецы, Сестры Брежневой.
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