Украинскую певицу заметили в ресторане с сестрами-близнецами

Новости шоу бизнеса: Певица отпраздновала день рождения своих младших сестер.

Украинская певица Вера Брежнева, которую раскритиковала за манеру поведения на шоу "Вечерний Ургант", показала снимок с празднования дня рождения сестер – близнецов Виктории и Анастасии Галушко. Соответствующим фото артистка поделилась в своем Instagram.

"А вы фоткаете себя в зеркале? Я да, когда мне нравится, как выгляжу и когда есть время. Например, вчера, когда выезжала на день рождения сестричек", – поделилась она.

Пользователи сети, в свою очередь, начали комментировать внешний вид и наряд Брежневой.

"Кажется плечики чуть большеваты", "Зачем такие плечи хрупкой девушке?", "Надо определенно убрать подплечики, а то некрасиво", "Такие стройные. Как можно так, быть всегда в форме?", "Викуля так похорошела!", "Девчонки клевые", – отмечали подписчики.