Скачать
Вторник, 25.12.2018
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

Кира Найтли рассказала, почему хотела бросить актерскую карьеру

Смотрите фото (3)
Кира Найтли рассказала, почему хотела бросить актерскую карьеру
19:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: В новом интервью актриса призналась о нервных срывах в начале карьеры.

33-летняя звезда фильма "Анна Каренина" является одной из самых известных и популярных актрис голливудского кино. Все роли в ее исполнении идеально сыграны, а на красной дорожке Кира Найтли ни разу не появилась без улыбки. Однако мало кто знает о закулисье жизни знаменитости.

После окончания съемок фильма "Щелкунчик и четыре королевства" английская актриса Кира Найтли в непревзойденном образе появилась на премьере киноленты, а недавно звезда голливудского кино получила почетную награду от самого принца Чарльза – Орден Британской империи. Казалось бы, все в ее жизни идеально – слава, деньги, карьера. Однако, как оказалось, в ее жизни было немало трудностей, о которых она предпочитает молчать.

О признании Киры Найтли сообщает издание People. После выхода фильма "Играй как Бекхэм", в котором она сыграла юную футболистку, к 17-летней актрисе пришла мировая известность. Однако как утверждает английская звезда, она не была готова к такой славе и все события, что случились с ней, были слишком внезапными. В 2002 году врачи диагностировали Кире диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство". Справиться со сложной ситуацией ей помогли семья и друзья.

Кира Найтли снимется в новом фильме о конкурсе "Мисс мира"

"Я думала о том, чтобы бросить это все. Особенно, когда у меня был нервный срыв", – призналась актриса, какие мысли преследовали ее в начале карьеры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Кира Найтли, Актриса, Желание, Нервные срывы, Актерская карьера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
02 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
03 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
04 Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
05 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
Что и на сколько подорожало в Украине
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь