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Джамала удивила поклонников своим необычным нарядом

Джамала удивила поклонников своим необычным нарядом
16:09 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Артистка позировала в очень нежном платье с открытыми плечами, собрав волосы в высокую прическу.

Известная украинская певица, победительница песенного шоу "Евровидение 2016" и молодая мама Джамала недавно удивила поклонников в Instagram очень необычным образом. Знаменитость решила трогательно поздравить всех фанатов с Рождеством, выставив кадр из недавней фотосессии.

"Желаю вам волшебного и блаженного праздника!Счастливого Рождества и счастливого Нового года!", - трепетно подписала кадр Джамала. Фолловеры принялись восхищаться и поздравлять певицу в ответ: "С Рождеством, дорогая Джа Пусть всегда будет в вашем доме счастье, уют и тепло", "Джамала вы очень сильно сильно сильно красивая", "Такая красивая я не могуу", "С челкой очень красиво, так женственно". 

 
 
 
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Wishing you a magical and blissful holiday! Have a Merry Christmas and prosperous New Year!

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала выложила снимок своего подросшего сына

Как сообщалось ранее, 4 ноября, прошел 11 эфир шоу "Танці з зірками". Одним из самых запоминающихся выходов на паркет стало появление певицы Джамалы. Артистка выступила с новой песней и продемонстрировала перемены в имидже.

В финале эфира она феерично выступила в необычном образе и с новым синглом The Great Pretender.

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Instagram, Джамала, Джа, Образ Джамалы.
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