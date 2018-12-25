Джамала удивила поклонников своим необычным нарядом

Новости шоу бизнеса: Артистка позировала в очень нежном платье с открытыми плечами, собрав волосы в высокую прическу.

Известная украинская певица, победительница песенного шоу "Евровидение 2016" и молодая мама Джамала недавно удивила поклонников в Instagram очень необычным образом. Знаменитость решила трогательно поздравить всех фанатов с Рождеством, выставив кадр из недавней фотосессии.

"Желаю вам волшебного и блаженного праздника!Счастливого Рождества и счастливого Нового года!", - трепетно подписала кадр Джамала. Фолловеры принялись восхищаться и поздравлять певицу в ответ: "С Рождеством, дорогая Джа Пусть всегда будет в вашем доме счастье, уют и тепло", "Джамала вы очень сильно сильно сильно красивая", "Такая красивая я не могуу", "С челкой очень красиво, так женственно".

Как сообщалось ранее, 4 ноября, прошел 11 эфир шоу "Танці з зірками". Одним из самых запоминающихся выходов на паркет стало появление певицы Джамалы. Артистка выступила с новой песней и продемонстрировала перемены в имидже.

В финале эфира она феерично выступила в необычном образе и с новым синглом The Great Pretender.