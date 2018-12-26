Модель Наоми Кэмпбелл показала свою прическу без парика

Новости шоу бизнеса: Недавно модель поделилась в своем Инстаграме снимком, на котором ее настоящие волосы заплетены в тугие косички.

Фанатам стало понятно, почему знаменитость скрывает настоящие волосы.

Недавно 48-летняя Наоми Кэмпбелл поделилась в соцсетях новым снимком. Модель решила показать поклонникам, как выглядят ее настоящие волосы, которые она прячет под париком.

Наоми Кэмпбелл решилась на смелый шаг - она показала подписчикам, что прячет под париком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bare it all. done in Kenya #NAOMIAFRICA Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 23 Дек 2018 в 12:04 PST

На кадре заметно, что у манекенщицы очень редкие пряди и видны залысины.

Ни для кого не секрет, что Наоми носит парики - год назад она призналась журналу Evening Standart, что потеряла много волос из-за многочисленных укладок и регулярного наращивания.

Однако до этого снимка Кэмпбелл старалась не демонстрировать истинное состояние своей шевелюры. Впрочем, поклонники модели оценили такую честность и написали массу комплиментов в комментариях.