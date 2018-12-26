Модель Наоми Кэмпбелл показала свою прическу без парика

Фанатам стало понятно, почему знаменитость скрывает настоящие волосы.
Недавно 48-летняя Наоми Кэмпбелл поделилась в соцсетях новым снимком. Модель решила показать поклонникам, как выглядят ее настоящие волосы, которые она прячет под париком.
Наоми Кэмпбелл решилась на смелый шаг - она показала подписчикам, что прячет под париком.
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На кадре заметно, что у манекенщицы очень редкие пряди и видны залысины.
Ни для кого не секрет, что Наоми носит парики - год назад она призналась журналу Evening Standart, что потеряла много волос из-за многочисленных укладок и регулярного наращивания.
Однако до этого снимка Кэмпбелл старалась не демонстрировать истинное состояние своей шевелюры. Впрочем, поклонники модели оценили такую честность и написали массу комплиментов в комментариях.