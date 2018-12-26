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Алла Пугачева поразила поклонников внешним видом

Алла Пугачева поразила поклонников внешним видом
20:49 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Алла Пугачева нередко в последнее время предпочитает мини.

В фан-группе певицы Аллы Пугачевой появилось видео, на котором она предстала в дерзком черном мини. Примадонна российской эстрады взбудоражила сеть не только своим нарядом, но и жаркими танцами.

На записи можно увидеть стройные ножки певицы. Глаза артистки спрятаны за темными солнцезащитными очками. Это была предновогодняя запись для "Голубого огонька".

 
 
 
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Говорят, “Голубой огонёк” записывают заранее, по готовым сценариям. А наша версия - это неподдельные эмоции, без заученных движений, чистая импровизация!Съемки проходили прямо во время дня рождения @olgakroutoi! @alla_orfey , @maxgalkinru , @fkirkorov , @malakhov007 и многие другие танцевали и веселились с нами на фоне блеска золота и россыпизвёзд! Почувствовали позитивную энергию @nikolaibaskov ?Заметили как @jasmin расцвела в танце? Сможете повторить зажигательный танец Теоны Контридзе Креативным кинопродюсером наших съемок была неподражаемая @vika_so_chi и ее супер команда @blt_event #bltevent #3dm #moscowcity #башняоко #фотозона #welcomeзона #декормосква #фотографмосква #организатормосква #филиппкиркоров #weddingbymercury #mercury #аллапугачева #жасмин #максимгалкин #андреймалахов #пустьговорят #николайбасков #леонтьев #левлещенко #контридзе #кавергруппа #игорькрутой #аллапугачева #академияигорякрутого #ольгакрутая#videobooth

Публикация от ВЫЕЗДНОЕ ФОТО И ВИДЕО АТЕЛЬЕ (@welcomepoint)

Поклонники были в восторге от энергичности любимого кумира, ведь Пугачева старается не отставать от современных модных тенденций.

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Все по теме:

Видео, Образ, Алла Пугачева, Певица, Голубой огонек.
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