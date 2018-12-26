Алла Пугачева поразила поклонников внешним видом

Новости шоу бизнеса: Алла Пугачева нередко в последнее время предпочитает мини.

В фан-группе певицы Аллы Пугачевой появилось видео, на котором она предстала в дерзком черном мини. Примадонна российской эстрады взбудоражила сеть не только своим нарядом, но и жаркими танцами.

На записи можно увидеть стройные ножки певицы. Глаза артистки спрятаны за темными солнцезащитными очками. Это была предновогодняя запись для "Голубого огонька".

Поклонники были в восторге от энергичности любимого кумира, ведь Пугачева старается не отставать от современных модных тенденций.