Отец беременной Меган Маркл провел Рождество в одиночестве

Новости шоу бизнеса: Пока 37-летняя Меган Маркл празднует Рождество в кругу королевской семьи, ее отец, 74-летний Томас Маркл, остался в этом году в канун праздника один.

Скандальные заявления и интервью не прошли для Томаса Маркла даром. С начала этого года 74-летний отец герцогини Сассекской то рассказывал о ней таблоидам, то заявлял, что хочет восстановить с дочерью отношения. Очевидно, публичных извинений оказалось недостаточно, ведь, в отличие от своей бывшей жены, мужчина провел рождественские праздники в одиночестве.

Маркл не разговаривал с Меган со дня свадьбы, на которую даже не был приглашен. Все потому, что он несколько месяцев общался с журналистами, несмотря на просьбы дочери воздержаться от каких-либо комментариев. Недавно сводная сестра герцогини Саманта Грант отправила той рождественскую открытку, в которой настойчиво попросила провести праздник с семьей. Меган просьбам сестры не вняла и встретила Рождество с принцем Гарри. Впрочем, и сама Грант не посчитала нужным навестить отца на выходные и оставила того одного в его доме в Мексике. По данным издания Daily Mail, Томас планировал на Рождество раздавать подарки детям из малоимущих семей на границе Мексики и США. Воплотил ли он планы в жизнь – неизвестно.

А вот мать Меган Дория Рагланд отметила праздник вместе с дочерью и королевской семьей. Елизавета II сделала для женщины исключение из правил и пригласила ее в Сандрингем, хотя такой чести не удостаивались даже родные Кейт Миддлтон. По слухам, такое решение королева приняла, чтобы Меган, у которой кроме матери больше нет близких родственников, не чувствовала себя одиноко.