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Отец беременной Меган Маркл провел Рождество в одиночестве

Отец беременной Меган Маркл провел Рождество в одиночестве
09:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: gazeta.ru

Новости шоу бизнеса: Пока 37-летняя Меган Маркл празднует Рождество в кругу королевской семьи, ее отец, 74-летний Томас Маркл, остался в этом году в канун праздника один.

Скандальные заявления и интервью не прошли для Томаса Маркла даром. С начала этого года 74-летний отец герцогини Сассекской то рассказывал о ней таблоидам, то заявлял, что хочет восстановить с дочерью отношения. Очевидно, публичных извинений оказалось недостаточно, ведь, в отличие от своей бывшей жены, мужчина провел рождественские праздники в одиночестве.

Маркл не разговаривал с Меган со дня свадьбы, на которую даже не был приглашен. Все потому, что он несколько месяцев общался с журналистами, несмотря на просьбы дочери воздержаться от каких-либо комментариев. Недавно сводная сестра герцогини Саманта Грант отправила той рождественскую открытку, в которой настойчиво попросила провести праздник с семьей. Меган просьбам сестры не вняла и встретила Рождество с принцем Гарри. Впрочем, и сама Грант не посчитала нужным навестить отца на выходные и оставила того одного в его доме в Мексике. По данным издания Daily Mail, Томас планировал на Рождество раздавать подарки детям из малоимущих семей на границе Мексики и США. Воплотил ли он планы в жизнь – неизвестно. 

 
 
 
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Merry Christmas! The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex joined The Queen and Members of @theroyalfamily at the Christmas morning service at Sandringham Church. PA

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Неугомонная сестра Меган Маркл отправила донимающее рождественское письмо

А вот мать Меган Дория Рагланд отметила праздник вместе с дочерью и королевской семьей. Елизавета II сделала для женщины исключение из правил и пригласила ее в Сандрингем, хотя такой чести не удостаивались даже родные Кейт Миддлтон. По слухам, такое решение королева приняла, чтобы Меган, у которой кроме матери больше нет близких родственников, не чувствовала себя одиноко.

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Рождество, Меган Маркл, Рождество 2018, Томас Маркл, Отец Меган Маркл.
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