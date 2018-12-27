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Четверг, 27.12.2018
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Катя Осадчая с Юрией Горбуновым покаталась на коньках

Катя Осадчая с Юрией Горбуновым покаталась на коньках
10:29 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Катя отправилась на один из столичных катков, где с удовольствием покаталась на коньках.

Телеведущие активно и с пользой провели время.

Последние дни Катю Осадчую смело можно назвать зимним трендсеттером – что ни день, то новый пуховик. Буквально на днях телеведущая поздравила католиков с прошедшим Рождеством в блестящем бронзовом. А тут уже похвасталась новым, на этот раз красным.

На лед популярная телеведущая надела широкие короткие джинсы, голубой свитер с высоким горлом, синюю шапку и красный стеганный пуховик. Примечательно, что компанию звезде составил ее муж Юрий Горбунов. 

Осадчая показала свои детские фото из семейного архива

"Зимние радости! В пять лет меня родители отдали на фигурное катание, но фигуристки из меня не вышло – таких высоких чемпионок не бывает. Но я неплохо научилась кататься на коньках и это умение со мной осталось на всю жизнь. P.S. Коньки хоккейные, поскольку моего размера не нашлось", – подписала снимки Катя.

Как сообщалось ранее, Катя Осадчая, на днях порадовавшая своих подписчиков в Instagram снимком в блестящем платье с оголенными плечами, запостила новое фото, которым поздравила всех католиков с наступившим Рождеством. 

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Знаменитости, Телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Телезвезды.
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