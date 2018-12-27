Катя Осадчая с Юрией Горбуновым покаталась на коньках

Телеведущие активно и с пользой провели время.
Последние дни Катю Осадчую смело можно назвать зимним трендсеттером – что ни день, то новый пуховик. Буквально на днях телеведущая поздравила католиков с прошедшим Рождеством в блестящем бронзовом. А тут уже похвасталась новым, на этот раз красным.
На лед популярная телеведущая надела широкие короткие джинсы, голубой свитер с высоким горлом, синюю шапку и красный стеганный пуховик. Примечательно, что компанию звезде составил ее муж Юрий Горбунов.
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Зимові радощі! . В п`ять років мене батьки віддали на фігурне катання, фігуристки з мене не вийшло) таких високих чемпіонок не буває але я не погано навчилася кататися на ковзанах і це вміння зі мною залишилося на все життя Ps. ковзани хокейні, бо мого розміру не знайшлося #зимовакраїна #ковзанка #зима
"Зимние радости! В пять лет меня родители отдали на фигурное катание, но фигуристки из меня не вышло – таких высоких чемпионок не бывает. Но я неплохо научилась кататься на коньках и это умение со мной осталось на всю жизнь. P.S. Коньки хоккейные, поскольку моего размера не нашлось", – подписала снимки Катя.
Как сообщалось ранее, Катя Осадчая, на днях порадовавшая своих подписчиков в Instagram снимком в блестящем платье с оголенными плечами, запостила новое фото, которым поздравила всех католиков с наступившим Рождеством.