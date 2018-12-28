Рождество в Австралии: на пляже и в бикини (Фото)

Пока у нас на улице зима и снегопады, мы кутаемся в теплую одежду, в Австралии лето, а температура воздуха достигает тридцати градусов тепла. Тысячи австралийцев и туристов воспользовались теплой погодой и отправились отмечать Рождество на пляжи. Многие люди надели красные бикини и колпаки Санта-Клауса. На пляжах также встречались зеленые ёлки, а кто-то пытался лепить "снеговика" из песка.