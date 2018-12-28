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Пятница, 28.12.2018
Рождество в Австралии: на пляже и в бикини (Фото)
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Рождество в Австралии: на пляже и в бикини (Фото)

Пока у нас на улице зима и снегопады, мы кутаемся в теплую одежду, в Австралии лето, а температура воздуха достигает тридцати градусов тепла. Тысячи австралийцев и туристов воспользовались теплой погодой и отправились отмечать Рождество на пляжи. Многие люди надели красные бикини и колпаки Санта-Клауса. На пляжах также встречались зеленые ёлки, а кто-то пытался лепить "снеговика" из песка.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Австралия, Праздник, Лето, Пляж, Настроение, Рождество.
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