Голливудский актер объявил о помолвке с экс-женой

Новости шоу бизнеса: В 49 лет Терренс Ховард уже в пятый раз пойдет к алтарю.

Голливудский актер Терренс Ховард решил покончить с холостяцкой жизнью. Мужчина сделал предложение своей экс-супруге Мире Пак.

Избранницей актера стала его экс-супруга Мири Пак. По словам Терренса, со своей любимой он хочет быть до конца своей жизни.Голливудский актер Терренс Ховард решил покончить с холостяцкой жизнью. Мужчина сделал предложение своей экс-супруге Мире Пак.

"Мне нужно было 45 лет, чтобы найти тебя. Но теперь, когда ты украшаешь мой пятидесятый год, я проведу рядом с тобой всю оставшуюся жизнь", – романтично сказал Терренс Ховард любимой в кругу своих друзей.

Как сообщается, мужчина не поскупился на драгоценность, которую вручил Мири Пак во время их вечеринки. За роскошную кольцо Терренс Ховард отдал около миллиона долларов.