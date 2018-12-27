Голливудский актер объявил о помолвке с экс-женой

Голливудский актер Терренс Ховард решил покончить с холостяцкой жизнью. Мужчина сделал предложение своей экс-супруге Мире Пак.
Избранницей актера стала его экс-супруга Мири Пак. По словам Терренса, со своей любимой он хочет быть до конца своей жизни.Голливудский актер Терренс Ховард решил покончить с холостяцкой жизнью. Мужчина сделал предложение своей экс-супруге Мире Пак.
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Thank you @benballer @ifandco The Most Gifted Jeweler in The World!!! Valentines coming soon, let’s show them how to truly Love your Woman! @jeanneyangstyle get ready this a family affair! @crustaceanbh thank you for making the night extra special. #bloodisthickerthanwaterbutloveisthegluethatbindsus
"Мне нужно было 45 лет, чтобы найти тебя. Но теперь, когда ты украшаешь мой пятидесятый год, я проведу рядом с тобой всю оставшуюся жизнь", – романтично сказал Терренс Ховард любимой в кругу своих друзей.
Как сообщается, мужчина не поскупился на драгоценность, которую вручил Мири Пак во время их вечеринки. За роскошную кольцо Терренс Ховард отдал около миллиона долларов.