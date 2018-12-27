Уилл Смит показал поклонникам, как его семья готовится к новогодним праздникам

Актер и члены семьи примерили смешные шапки и костюмы.
Известный голливудский актер Уилл Смит, который экстремально отметил свой юбилей, прыгнув в Гранд-Каньон, показал поклонникам, как его семья готовится к новогодним праздникам. Ролики он опубликовал на странице в Instagram.
Сам Уилл снимался в красной пижаме с изображением Санта Клауса, светящейся гирляндой на шее и забавной шляпе.
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I have loved “Baby, It’s Cold Outside” my whole life! Nobody in my house would Sing it with me. I made Cue Cards & Everything. : @westbrook
Смешные новогодние шапки пришлось надеть всем членам семьи. Дети Уилла Смита Джейден и Уиллоу спели рождественские песни и завели спор с отцом об их смысле. А жена актера Джада Пинкетт-Смит, в шутку возмутилась тем, что супруг раскритиковал ее роскошную елку.