Уилл Смит показал поклонникам, как его семья готовится к новогодним праздникам

Новости шоу бизнеса: На видео актер с членами своей семьи примерили смешные костюмы.

Актер и члены семьи примерили смешные шапки и костюмы.

Известный голливудский актер Уилл Смит, который экстремально отметил свой юбилей, прыгнув в Гранд-Каньон, показал поклонникам, как его семья готовится к новогодним праздникам. Ролики он опубликовал на странице в Instagram.

Сам Уилл снимался в красной пижаме с изображением Санта Клауса, светящейся гирляндой на шее и забавной шляпе.

Смешные новогодние шапки пришлось надеть всем членам семьи. Дети Уилла Смита Джейден и Уиллоу спели рождественские песни и завели спор с отцом об их смысле. А жена актера Джада Пинкетт-Смит, в шутку возмутилась тем, что супруг раскритиковал ее роскошную елку.