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Четверг, 27.12.2018
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Уилл Смит показал поклонникам, как его семья готовится к новогодним праздникам

Уилл Смит показал поклонникам, как его семья готовится к новогодним праздникам
12:21 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На видео актер с членами своей семьи примерили смешные костюмы.

Актер и члены семьи примерили смешные шапки и костюмы.

Известный голливудский актер Уилл Смит, который экстремально отметил свой юбилей, прыгнув в Гранд-Каньон, показал поклонникам, как его семья готовится к новогодним праздникам. Ролики он опубликовал на странице в Instagram.

Сам Уилл снимался в красной пижаме с изображением Санта Клауса, светящейся гирляндой на шее и забавной шляпе. 

 
 
 
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I have loved “Baby, It’s Cold Outside” my whole life! Nobody in my house would Sing it with me. I made Cue Cards & Everything. : @westbrook

Публикация от Will Smith (@willsmith)  

День рождения Уилла Смита: лучшие роли извесного актера (Видео)

Смешные новогодние шапки пришлось надеть всем членам семьи. Дети Уилла Смита Джейден и Уиллоу спели рождественские песни и завели спор с отцом об их смысле. А жена актера Джада Пинкетт-Смит, в шутку возмутилась тем, что супруг раскритиковал ее роскошную елку.

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Все по теме:

Праздник, Уилл Смит, Instagram, Рождество, Новогодние праздники, Рождественнские видео.
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